Провайдер ТТК предложил сезонный тариф для новых абонентов

Тарифный план «Сочный» позволяет подключить в Краснодаре высокоскоростной интернет и интерактивное ТВ по цене от 430 рублей в месяц. Подать заявку на оформление тарифа можно до 10 декабря 2019 года.

Помимо высокой скорости соединения ТТК предлагает рассрочку на аренду оборудования и более чем 110 каналов интерактивного ТВ с функциями паузы, перемотки и просмотра архивированных передач.

«Интерактивное телевидение» от ТТК запустилось весной 2017 года и доступно в 209 городах России. Услуга позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве, ставить эфир на паузу и перематывать его. В «Интерактивное телевидение» входит несколько базовых пакетов каналов, специальные тематические пакеты и подписка на видеопрокат.

Подробнее — на сайте провайдера или по телефону 8(800)775-07-75.