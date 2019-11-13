Провайдер ТТК предложил сезонный тариф для новых абонентов

Партнерский Краснодарский край

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Сезонный тариф провайдера ТТК действует для новых абонентов-физлиц

Тарифный план «Сочный» позволяет подключить в Краснодаре высокоскоростной интернет и интерактивное ТВ по цене от 430 рублей в месяц. Подать заявку на оформление тарифа можно до 10 декабря 2019 года.

Помимо высокой скорости соединения ТТК предлагает рассрочку на аренду оборудования и более чем 110 каналов интерактивного ТВ с функциями паузы, перемотки и просмотра архивированных передач.

«Интерактивное телевидение» от ТТК запустилось весной 2017 года и доступно в 209 городах России. Услуга позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве, ставить эфир на паузу и перематывать его. В «Интерактивное телевидение» входит несколько базовых пакетов каналов, специальные тематические пакеты и подписка на видеопрокат.

Подробнее — на сайте провайдера или по телефону 8(800)775-07-75.

Интернет Телевидение Технологии

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