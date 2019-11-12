Вокалист Rammstein выступит в Краснодаре с сольным проектом LINDEMANN

Краснодарский край

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В марте в Краснодаре пройдет концерт немецко-шведской группы LINDEMANN в рамках большого российского тура

LINDEMANN — метал-проект вокалиста, композитора, фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна и музыканта, основателя легендарных шведских групп Pain и Hypocrisy Петера Тэгтгрена. С масштабным туром в Россию группа приедет впервые в поддержку выхода нового альбома «F&M».

«Вы сможете вживую услышать хиты из нового альбома группы на немецком с неповторимым и узнаваемым голосом солиста, стать свидетелями грандиозного шоу и погрузиться в загадочную атмосферу музыки в стиле метал», — сообщили организаторы.

Концерт в рамках тура в Краснодаре пройдет 12 марта во Дворце спорта «Олимп».

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