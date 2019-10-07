В Краснодаре введут одностороннее движение в проезде возле улицы Красных Партизан

В Краснодаре в конце октября изменится схема движения во 2-м Севастопольском проезде в районе улицы Красных Партизан

Участок 2-го Севастопольского проезда от проезда Красных Партизан до одноименной улицы станет односторонним: проехать там можно будеть только в направлении улицы Красных Партизан. Изменения начнут действовать с 25 октября.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов объяснил, что одностороннее движение позволит водителям без препятствий выезжать на улицу Красных Партизан с примыкающих проездов — между улицами Котовского и Аэродромной.