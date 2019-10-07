В Краснодаре введут одностороннее движение в проезде возле улицы Красных Партизан

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в конце октября изменится схема движения во 2-м Севастопольском проезде в районе улицы Красных Партизан

Участок 2-го Севастопольского проезда от проезда Красных Партизан до одноименной улицы станет односторонним: проехать там можно будеть только в направлении улицы Красных Партизан. Изменения начнут действовать с 25 октября.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов объяснил, что одностороннее движение позволит водителям без препятствий выезжать на улицу Красных Партизан с примыкающих проездов — между улицами Котовского и Аэродромной.

Напомним, с 12 октября в Краснодаре на кольцевой развязке улиц Тургенева и Красных Партизан начнут действовать новые правила проезда.

Автомобили Дороги Краснодар Транспорт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Опека знала о психической болезни жительницы Кубани, избившей сына с синдромом Дауна. Но ничего не сделала
Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов
Руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Кубани платил зарплату фиктивно устроенной жене
В Адыгее два человека погибли при пожаре
В Краснодаре введут одностороннее движение в проезде возле улицы Красных Партизан
Дерипаска вызвал в кубанский суд иностранные газеты The Nation, The Telegraph и The Times

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале