В Краснодаре введут одностороннее движение в проезде возле улицы Красных Партизан
В Краснодаре в конце октября изменится схема движения во 2-м Севастопольском проезде в районе улицы Красных Партизан
Участок 2-го Севастопольского проезда от проезда Красных Партизан до одноименной улицы станет односторонним: проехать там можно будеть только в направлении улицы Красных Партизан. Изменения начнут действовать с 25 октября.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов объяснил, что одностороннее движение позволит водителям без препятствий выезжать на улицу Красных Партизан с примыкающих проездов — между улицами Котовского и Аэродромной.
Напомним, с 12 октября в Краснодаре на кольцевой развязке улиц Тургенева и Красных Партизан начнут действовать новые правила проезда.
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