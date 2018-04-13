Минтруд собирается пересмотреть перечень вредных для женщин профессий

Минтруд России намерен изменить перечень вредных профессий для женщин

«Актуализация перечня проводится в части пересмотра перечня профессий (выполняемых работ), определения отдельных видов работ, при выполнении которых ограничивается применение труда женщин детородного возраста», — цитирует сообщение ведомства RT.

Директор департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж заявил, что роль женщины в семье, в обществе, в государстве крайне велика и Минтруд должен принимать «определенные преференции и защитные меры».