Минтруд собирается пересмотреть перечень вредных для женщин профессий

Вся Россия

Распечатать

Минтруд России намерен изменить перечень вредных профессий для женщин

«Актуализация перечня проводится в части пересмотра перечня профессий (выполняемых работ), определения отдельных видов работ, при выполнении которых ограничивается применение труда женщин детородного возраста», — цитирует сообщение ведомства RT.

Директор департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж заявил, что роль женщины в семье, в обществе, в государстве крайне велика и Минтруд должен принимать «определенные преференции и защитные меры».

Министерство труда и социальной защиты России Трудоустройство
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Балтийское море упал вертолет Ка-29. Погибли двое летчиков
В Ставрополе в ДТП с автобусом пострадали пять человек
Минтруд собирается пересмотреть перечень вредных для женщин профессий
В Дагестане из-за отказа от вакцинации в четыре раза выросла заболеваемость корью
Депутат Госдумы предложил использовать опыт Чечни для восстановления стабильности в Сирии
На Дону за 17 разбойных нападений на магазины будут судить банду. Двое ее членов — подростки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале