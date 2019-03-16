В России прогнозируют рост цен на хлеб

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Гильдия пекарей России сообщила об ожидаемом росте цен на хлеб на 5-6%

Несмотря на то, что средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов с начала года снизились по сравнению с концом прошлого на 1,1%, по итогу прогнозируется рост стоимости продукции. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя гильдии. Подорожание будет постепенным в течение всего года. 

В беседе с агентством представитель Российской гильдии пекарей и кондитеров также отметил  данные статистики не подтверждают, что изменение стоимости транспортных услуг и упаковки существенно повлияло на цены хлебобулочных изделий.

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