В России прогнозируют рост цен на хлеб

Гильдия пекарей России сообщила об ожидаемом росте цен на хлеб на 5-6%

Несмотря на то, что средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов с начала года снизились по сравнению с концом прошлого на 1,1%, по итогу прогнозируется рост стоимости продукции. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя гильдии. Подорожание будет постепенным в течение всего года.

В беседе с агентством представитель Российской гильдии пекарей и кондитеров также отметил — данные статистики не подтверждают, что изменение стоимости транспортных услуг и упаковки существенно повлияло на цены хлебобулочных изделий.