«Локомотив-Кубань» уступил ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Краснодарский край

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 10 ноября встретился в гостях у ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся в Москве и завершился со счетом 81:72 (16:14; 19:17; 24:21; 22:20).

В составе красно-зеленых больше всего очков на счету Уилла Каммингса — он набрал 19 очков. У Мантаса Калниетиса 15 очков, результативных передач больше всего у Дмитрия Кулагина. 

В следующий раз «Локомотив-Кубань» 13 ноября в еврокубковом матче встретится с «Умана Рейером» из Венеции. А матч Единой лиги ВТБ кубанская команда проведет дома против эстонского «Калева» 17 ноября.

Баскетбол Единая лига ВТБ ПБК «Локомотив-Кубань»

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