В Горячем Ключе газифицировали более 500 дач
Компания «Газпром газораспределение Краснодар» обеспечила газификацию более 500 дач в Горячем Ключе
Газопроводы среднего и низкого давления, которые обеспечили газификацию дачного некоммерческого товарищества «Фанагорийская усадьба» в Горячем Ключе, АО «Газпром газораспределение Краснодар» ввело в эксплуатацию 8 ноября.
Протяженность газопроводов — 10,8 км. Для газификации дачного товарищества также построены три шкафных газорегуляторных пункта.
Возможность перейти на отопление с помощью природного газа получили 586 домовладений, сообщили в пресс-службе компании.
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