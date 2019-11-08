В Горячем Ключе газифицировали более 500 дач

Партнерский Краснодарский край

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Компания «Газпром газораспределение Краснодар» обеспечила газификацию более 500 дач в Горячем Ключе

Газопроводы среднего и низкого давления, которые обеспечили газификацию дачного некоммерческого товарищества «Фанагорийская усадьба» в Горячем Ключе, АО «Газпром газораспределение Краснодар» ввело в эксплуатацию 8 ноября.

Протяженность газопроводов — 10,8 км. Для газификации дачного товарищества также построены три шкафных газорегуляторных пункта.

Возможность перейти на отопление с помощью природного газа получили 586 домовладений, сообщили в пресс-службе компании.

Газ Газпром Горячий Ключ ЖКХ

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