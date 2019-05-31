На Суворовском мосту в Краснодаре частично ограничат движение из-за ремонта

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов 31 мая рассказал, что на время ремонта ограничат движение машин. Поочередно закроют сначала одну половину проезжей части по мосту, затем — другую. Движение будет доступно по одной полосе в прямом и обратном направлениях. С 15 июня закроют две полосы на въезд в город при движении от Яблоновского моста.

Специалисты демонтируют старое дорожное покрытие. На мосту заменят тротуары и бордюры, частично — балки пролетных строений, отремонтируют бетонные поверхности, установят резиновые опорные части балок, укрепят несущие конструкции, уложат новый асфальт. Рабочие уже проводят подготовительные работы — демонтируют гаражи и освобождают пространство под мостом. Длина ремонтируемого участка составит 390 метров.

На время ремонта перекроют съезд с путепровода на улицу Ставропольскую при движении из города. Чтобы попасть на улицу Ставропольскую, нужно свернуть с Суворова на Захарова, затем — на Постовую. В связи с этим откорректируют режимы светофоров на пересечениях: улиц Суворова и Захарова, Захарова и Постовой, Постовой и Коммунаров, Постовой и Седина, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

По словам Архипова, что ремонт могут продолжить и в 2020 году. Однако при хорошей погоде подрядчику поручили завершить работы раньше.