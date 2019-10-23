Более 150 км дорог отремонтируют за два года в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре к 2022 году приведут в порядок более 150 км дорог

В 2019 году в Краснодаре отремонтировали 49 дорог протяженностью более 65 км. В рамках нацпроекта планируется, что уже к 2024 году в городе 85% проезжей части будет соответствовать нормативным требованиям — там не будет ям и ухабов. Всего за шесть лет по этому проекту власти рассчитывают отремонтировать 430 км дорог в краевой столице.

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В 2020 году в Краснодаре починят 69 участков дорог протяженностью 73,8 км. Например, специалисты продолжат работы на путепроводе на улице им. Суворова. Сейчас он готов на 36%. В 2021 году в городе отремонтируют 62 улицы протяженностью 79 км, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков отметил, что ОНФ контролирует качество ремонта вместе с местными жителями.

Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

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Более 150 км дорог отремонтируют за два года в Краснодаре

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