Более 150 км дорог отремонтируют за два года в Краснодаре

В Краснодаре к 2022 году приведут в порядок более 150 км дорог

В 2019 году в Краснодаре отремонтировали 49 дорог протяженностью более 65 км. В рамках нацпроекта планируется, что уже к 2024 году в городе 85% проезжей части будет соответствовать нормативным требованиям — там не будет ям и ухабов. Всего за шесть лет по этому проекту власти рассчитывают отремонтировать 430 км дорог в краевой столице.

В 2020 году в Краснодаре починят 69 участков дорог протяженностью 73,8 км. Например, специалисты продолжат работы на путепроводе на улице им. Суворова. Сейчас он готов на 36%. В 2021 году в городе отремонтируют 62 улицы протяженностью 79 км, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков отметил, что ОНФ контролирует качество ремонта вместе с местными жителями.