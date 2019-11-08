Краснодарский филиал Россельхозбанка начал продавать кольца бесконтактной оплаты

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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На форуме «Дело за малым!» Россельхозбанк представил платежные кольца Pay Ring

Платежные кольца Mastercard РСХБ были разработаны совместно с компанией Pay Ring и запущены в продажу в начале 2019 года. Платежное кольцо представляет собой новую форму платежной карты: внутри кольца из прочной циркониевой керамики находится чип-модуль, обеспечивающий NFC-оплату. Платеж проводится поднесением руки с кольцом к терминалу, поддерживающему функцию бесконтактной оплаты картой. Аксессуар доступен в нескольких дизайнах.

Приобрести девайс можно в интернет-магазине Pay Ring и на сайте банка. На сайте РСХБ есть четыре дизайна колец: с гладкой глянцевой, гладкой матовой поверхностью, с глянцевой поверхностью и огранкой по внешним контурам и с граненой глянцевой поверхностью. Возможен заказ колец по индивидуальному дизайну, в том числе с использованием драгоценных металлов и камней.

Два года назад:

Кольцо можно приобрести в подарок, так как оно привязывается к клиенту после покупки. При потере владелец кольца блокирует его как обычную банковскую карту — это прекращает доступ к счету и использованию денег.

«Скоро привязка устройства к банковскому счету клиента будет возможна не только в офисах банка, но и через мобильные рабочие места РСХБ с помощью приложения "Легкий фронт". Функции офиса будут помещаться в планшете, с которым наш специалист сможет приехать к клиенту в любую точку: в магазин, кафе, на предприятие или в отделение Пенсионного фонда. Уверен, такой яркий и удобный аксессуар актуален для людей, следящих за трендами в мире современных технологий», — отметил начальник отдела по развитию корпоративного канала продаж Краснодарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Генис Гелюх.

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