Жителя Анапы осудили на 2,5 года за оправдание терроризма в интернете

Северо-Кавказский окружной военный суд в ноябре вынес приговор жителю Анапы, обвиняемому в оправдании и пропаганде терроризма в интернете

По версии следствия, житель Анапы размещал в интернете материалы о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Лингвистическое исследование подтвердило, что размещенные материалы пропагандируют и оправдывают терроризм.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к терроризму, совершенные с использованием интернета).

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Анапы к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима с лишением права доступа к интернету на три года, сообщили 7 ноября в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в Дагестане местного жителя приговорили к пяти годам колонии строгого режима за призывы к терроризму.