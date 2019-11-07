В Адыгее туристов стали бесплатно угощать питьевой водой

В Каменномостском туристы смогут бесплатно выпить питьевую воду, чтобы утолить жажду во время поездки в горы

В поселке Каменномостском начали установку фонтанчиков с «серебрянкой», питьевой водой из горных источников. Один из первых появился 5 ноября в самом центре поселка, недалеко от трассы, ведущей к плато Лагонаки.

Подобные фонтанчики в общественных местах установят за счет средств местного бюджета, сообщил порталу Юга.ру глава Каменномостского сельского поселения Владимир Петров. По его словам, реализовать идею удалось благодаря проекту «Ворота Лагонаки», реализуемому в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы».

«Наш поселок по праву считается одним из центров горного туризма Адыгеи. Ежегодно растет число туристов, увеличивается число туробъектов. Благодаря руководству республики, активно начала развиваться туристская и инженерная инфраструктура. Используя эти возможности, мы стараемся сделать так, чтобы было удобно и комфортно здесь как местным жителям, так и туристам», — рассказал Владимир Петров.

В июне Юга.ру писали о том, что в Каменномостском достроили сеть центрального водоснабжения.