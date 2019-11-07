В Адыгее туристов стали бесплатно угощать питьевой водой
В Каменномостском туристы смогут бесплатно выпить питьевую воду, чтобы утолить жажду во время поездки в горы
В поселке Каменномостском начали установку фонтанчиков с «серебрянкой», питьевой водой из горных источников. Один из первых появился 5 ноября в самом центре поселка, недалеко от трассы, ведущей к плато Лагонаки.
Подобные фонтанчики в общественных местах установят за счет средств местного бюджета, сообщил порталу Юга.ру глава Каменномостского сельского поселения Владимир Петров. По его словам, реализовать идею удалось благодаря проекту «Ворота Лагонаки», реализуемому в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы».
«Наш поселок по праву считается одним из центров горного туризма Адыгеи. Ежегодно растет число туристов, увеличивается число туробъектов. Благодаря руководству республики, активно начала развиваться туристская и инженерная инфраструктура. Используя эти возможности, мы стараемся сделать так, чтобы было удобно и комфортно здесь как местным жителям, так и туристам», — рассказал Владимир Петров.
В июне Юга.ру писали о том, что в Каменномостском достроили сеть центрального водоснабжения.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.