Один из центров туризма в Адыгее обеспечили центральным водоснабжением

В Адыгее в июне завершают один из этапов благоустройства поселка Каменномостского, который в последнее время стал туристским центром республики

Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе администрации Майкопского района. Жители поселка впервые получили возможность воспользоваться центральным водоснабжением.

В пресс-службе уточнили, что строительство водопроводной сети протяженностью 73,2 км стало возможным благодаря реализации проекта «Ворота Лагонаки» в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы».

Проект реализовали в рамках поручений главы Адыгеи Мурата Кумпилова по развитию туризма и сельских территорий за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников. Общая стоимость водопровода составила порядка 260 млн рублей.

«В 2013 году водопровод проведен только в одном районе поселка. В настоящее время центральным водоснабжением обеспечен весь Каменномостский», — сообщил порталу Юга.ру глава сельского поселения Владимир Петров.

По его словам, впервые возможность подключиться к водопроводу смогут в 2,5 тыс. домов, в которых живет около 5,8 тыс. жителей, а также трех детских садов, двух школ и объектов туризма. На сегодня уже подключились более 200 домовладений.