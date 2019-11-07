В Майкопе четыре парня угнали автомобиль у пенсионера

В полицию с заявлением об угоне ВАЗ-2104 обратился 77-летний пенсионер. Вечером он припарковал автомобиль во дворе многоэтажки, а утром его не обнаружил.

Полицейские по камерам наблюдения установили, что мужчина оставил машину открытой и с ключом зажигания внутри. Задержать угонщиков удалось на следующий день. Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей Краснодарского края. Трое из них состоят на учете в территориальном отделе полиции, сообщили в пресс-службе МВД России по Адыгее.

Оказалось, что ночью подростки прогуливались по улицам Майкопа и в одном из дворов увидели открытую машину. Они решили на ней покататься, а позже, когда в «Ладе» закончилось топливо, бросили ее на одной из улиц республиканской столицы.

Машину вернули законному владельцу. В отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).



В октябре в Краснодаре 17-летний парень залез в машину через открытое окно и угнал ее.