В Краснодаре парень залез в машину через окно и угнал ее

В дежурную часть обратился сотрудник ж/д станции, расположенной в 3-м Тихорецком проезде. Мужчина оставил свою машину ВАЗ-2107 возле работы и на несколько дней уехал в командировку. Когда он вернулся, машины на месте не оказалось.

Полицейские через записи с камер видеонаблюдения проследили движение легковушки по Комсомольскому микрорайону. На улице Уральской они остановили машину, за ее рулем сидел 17-летний парень. Он признался в угоне и рассказал, что заметил открытое окно в автомобиле и проник в салон. После этого он запустил двигатель, соединив провода замка зажигания, и поехал кататься. Подросток снял с машины госномера и ездил на ней несколько дней, рассказали 1 ноября в пресс-службе УМВД России по Краснодару.