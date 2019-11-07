В Краснодаре группа подростков обстреляла машину

В Краснодаре днем 6 ноября подростки открыли пальбу на улице и несколько раз выстрелили в припаркованный автомобиль

Об инциденте рассказал очевидец в паблике Typodar . На видеозаписи видно, как группа подростков перебегает дорогу во дворе улицы 40-летия Победы, 37/1. Как минимум один из них держит в руках оружие и стреляет в машину.

В 17:30 владелец поврежденного автомобиля Opel сообщил о случившемся в полицию. Прибывший на место участковый установил, что к инциденту может быть причастна группа подростков, рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. По предварительным данным, юноши несколько раз выстрелили из пневматического оружия в сторону автомобиля. Один металлический шарик разбил боковое стекло, еще несколько выстрелов повредили боковую дверь.

Полиция устанавливает личности подростков, оценивается ущерб, причиненный местному жителю. Вместе с тем в пресс-службе опровергли ранее появившуюся в соцсетях информацию о том, что от стрельбы пострадали дети. Об этом никто из опрошенных в полицию не заявил.

Ранее Юга.ру рассказывали, как в Чечне пятилетняя девочка во время игры выстрелила себе в голову из пневматического ружья.