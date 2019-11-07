В Краснодаре группа подростков обстреляла машину
В Краснодаре днем 6 ноября подростки открыли пальбу на улице и несколько раз выстрелили в припаркованный автомобиль
Об инциденте рассказал очевидец в паблике Typodar. На видеозаписи видно, как группа подростков перебегает дорогу во дворе улицы 40-летия Победы, 37/1. Как минимум один из них держит в руках оружие и стреляет в машину.
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Малолетних стрелков, открывших пальбу по детям и машинам, ищут в Краснодаре. ��️ «Сегодня около 15:30 по дворам пробежали пацаны (и, вроде, одна девчонка) на 40 лет Победы 33/9,10,11. Стреляли из пистолета в авто, стрельнули в маленьких детей, одному в шею попали, другому в ногу. Побежали в сторону Зиповской. Полиция пока не приехала, а мы снимаем записи с камер по пути их следования», — пишет наш любимый подписчик Илья.
В 17:30 владелец поврежденного автомобиля Opel сообщил о случившемся в полицию. Прибывший на место участковый установил, что к инциденту может быть причастна группа подростков, рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. По предварительным данным, юноши несколько раз выстрелили из пневматического оружия в сторону автомобиля. Один металлический шарик разбил боковое стекло, еще несколько выстрелов повредили боковую дверь.
Полиция устанавливает личности подростков, оценивается ущерб, причиненный местному жителю. Вместе с тем в пресс-службе опровергли ранее появившуюся в соцсетях информацию о том, что от стрельбы пострадали дети. Об этом никто из опрошенных в полицию не заявил.
Ранее Юга.ру рассказывали, как в Чечне пятилетняя девочка во время игры выстрелила себе в голову из пневматического ружья.
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