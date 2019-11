В Краснодаре группа подростков обстреляла машину

View this post on Instagram

Малолетних стрелков, открывших пальбу по детям и машинам, ищут в Краснодаре. ️ «Сегодня около 15:30 по дворам пробежали пацаны (и, вроде, одна девчонка) на 40 лет Победы 33/9,10,11. Стреляли из пистолета в авто, стрельнули в маленьких детей, одному в шею попали, другому в ногу. Побежали в сторону Зиповской. Полиция пока не приехала, а мы снимаем записи с камер по пути их следования», — пишет наш любимый подписчик Илья.