Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в Махачкале повторно отправили в суд

В дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова, который состоялся в июле 2017 года в Махачкале, добавили две новые статьи и снова отправили в суд

По версии следствия, два жителя Дагестана и один уроженец Ставропольского края задумали совершить теракт на концерте Филиппа Киркорова, который был назначен на 9 июля 2017 года в Махачкале. Весной 2017 года мужчины сделали пять самодельных бомб, в двух из которых были поражающие элементы. Однако теракт они не совершили, так как территорию, где проходил концерт, охраняли полицейские.

В марте 2019 года подозреваемым предъявили обвинение по ст. 205.3 УК (Прохождение обучения для осуществления террористической деятельности), ст. 205.4 УК (Организация и участие в террористическом сообществе), ст. 30 и ст. 205 УК (Подготовка теракта), ст. 208 УК (Организация незаконного вооруженного формирования), ст. 222 УК (Незаконный оборот взрывчатых веществ) и ст. 223.1 УК (Пособничество в изготовлении взрывчатых веществ).

Один из фигурантов дела заявил, что на самом деле планировал не теракт, а убийство Киркорова, которое ему заказал Максим Галкин. По его словам, Галкин ревновал певца к Алле Пугачевой и предложил за убийство 2 млн рублей. Половину этой суммы он якобы отдал заранее.