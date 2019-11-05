Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в Махачкале повторно отправили в суд
В дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова, который состоялся в июле 2017 года в Махачкале, добавили две новые статьи и снова отправили в суд
По версии следствия, два жителя Дагестана и один уроженец Ставропольского края задумали совершить теракт на концерте Филиппа Киркорова, который был назначен на 9 июля 2017 года в Махачкале. Весной 2017 года мужчины сделали пять самодельных бомб, в двух из которых были поражающие элементы. Однако теракт они не совершили, так как территорию, где проходил концерт, охраняли полицейские.
В марте 2019 года подозреваемым предъявили обвинение по ст. 205.3 УК (Прохождение обучения для осуществления террористической деятельности), ст. 205.4 УК (Организация и участие в террористическом сообществе), ст. 30 и ст. 205 УК (Подготовка теракта), ст. 208 УК (Организация незаконного вооруженного формирования), ст. 222 УК (Незаконный оборот взрывчатых веществ) и ст. 223.1 УК (Пособничество в изготовлении взрывчатых веществ).
Один из фигурантов дела заявил, что на самом деле планировал не теракт, а убийство Киркорова, которое ему заказал Максим Галкин. По его словам, Галкин ревновал певца к Алле Пугачевой и предложил за убийство 2 млн рублей. Половину этой суммы он якобы отдал заранее.
Адвокат этого подозреваемого Исрафил Гададов просил включить всех трех артистов в список свидетелей. Однако следствие и прокуратура увидели в этом попытку затянуть расследование и отказали защитнику. В конце мая Северо-Кавказский военно-окружной суд вернул дело прокурору, так как обнаружил в нем нарушения Уголовно-процессуального кодекса.
После этого к шести статьям обвинительного заключения добавили еще две — ст. 205.1 УК РФ (Склонение лица к участию в незаконном вооруженном формировании) и ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая признана террористической в РФ). Адвокаты снова внесли имена трех свидетелей — Киркорова, Пугачеву и Галкина — однако следствие им отказало. Гададов сообщил «Коммерсанту», что на днях обновленное дело ушло в суд. На предварительном слушании защитники планируют вновь поставить вопрос о вызове артистов в качестве свидетелей.
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