Обвиненный в подготовке теракта назвал Галкина заказчиком убийства Киркорова на концерте в Махачкале

Жителю Дагестана Хидирнеби Казуеву предъявили обвинение в подготовке теракта на концерте артиста Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году

По версии следователя МВД, Казуев работал на стройке в Махачкале. В октябре 2016 году вместе с жителем Ставропольского он создал ячейку ИГИЛ. В мае 2017 года к ним присоединился еще один житель Дагестана. По данным полиции, примерно в это же время они стали обсуждать план теракта на концерте Киркорова.

Члены ячейки сделали пять самодельных бомб, две из них они испытали в конце мая. Однако совершить теракт они не смогли, так как территорию ресторана «Хазар», на которой проходил концерт артиста 6 июля, охраняли полицейские. Злоумышленники не смогли подготовиться, чтобы попасть на концерт, рассказал «Коммерсанту» адвокат Казуева Исрафил Гададов.

4 марта 2019 года подозреваемым предъявили обвинение по ст. 205.3 УК (Прохождение обучения для осуществления террористической деятельности), ст. 205.4 УК (Организация и участие в террористическом сообществе), ст. 30 и ст.205 УК (Подготовка теракта), ст. 208 УК (Организация незаконного вооруженного формирования), ст. 222 УК (Незаконный оборот взрывчатых веществ) и ст. 223.1 УК (Пособничество в изготовлении взрывчатых веществ).

Фигуранты отрицают вину в подготовке к теракту.

Казуев на допросе 4 марта рассказал, что планировал не теракт, а убийство певца. По словам обвиняемого, в начале 2017 года, когда он был в Москве, к нему подошел артист Максим Галкин и предложил Казуеву 2 млн рублей за убийство Киркорова якобы из-за ревности к Алле Пугачевой. Житель Дагестана согласился. Тогда ему передали 1 млн рублей в качестве аванса, телефон Nokia и сим-карту. Казуев пояснил, что позже отказался от плана. Деньги он потратил на изготовление бомб.

Фигурант дела просил допросить в качестве свидетелей Галкина, Киркорова и Пугачеву, а также провести с ними очные ставки. Следователь заявила, что эти показания объективно ничем не подтверждаются и могут затянуть расследование. В связи с этим ходатайство отклонили.