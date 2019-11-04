Легковушка залетела под грузовик на трассе Новороссийск — Керчь

ДТП на трассе Новороссийск — Керчь произошло ночью 4 ноября, пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля

Сообщение об этом появилось в инстаграм-аккаунте «ГИБДД Новороссийск», куда выкладывает сообщения о ДТП отдельная рота ДПС ОГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску.

По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение дистанции. 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 ехал по трассе Новороссийск — Керчь со стороны поселка Верхнебаканского в сторону Новороссийска около 2:15 ночи 4 ноября. Из-за несоблюдения дистанции произошло столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем попутного направления. Судя по сделанным сотрудниками ДПС фото на месте происшествия, ВАЗ буквально залетел под прицеп грузовика.

Водитель легкового автомобиля и два его пассажира госпитализированы с легкими травмами.