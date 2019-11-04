Легковушка залетела под грузовик на трассе Новороссийск — Керчь
ДТП на трассе Новороссийск — Керчь произошло ночью 4 ноября, пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля
Сообщение об этом появилось в инстаграм-аккаунте «ГИБДД Новороссийск», куда выкладывает сообщения о ДТП отдельная рота ДПС ОГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску.
По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение дистанции. 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 ехал по трассе Новороссийск — Керчь со стороны поселка Верхнебаканского в сторону Новороссийска около 2:15 ночи 4 ноября. Из-за несоблюдения дистанции произошло столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем попутного направления. Судя по сделанным сотрудниками ДПС фото на месте происшествия, ВАЗ буквально залетел под прицеп грузовика.
Водитель легкового автомобиля и два его пассажира госпитализированы с легкими травмами.
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По предварительным данным , несоблюдение дистанции стало причиной дорожно-транспортного происшествия, в котором травмы получили трое молодых парней.���� Около 2 часов 15 минут, 4 ноября, водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ--2112, при движении по автодороге "Новороссийск-Керчь" со стороны п. Верхнебаканского в сторону города, при несоблюдении дистанции, допустил столкновение с грузовым автомобилем с прицепом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП, водитель и два пассажира легкового автомобиля получили травмы, госпитализированы в больницу. Уважаемые участники дорожного движения!��♀️��♀️��♀️ , только внимание и соблюдение Правил дорожного движения-залог Вашей безопасности. Берегите себя и своих близких!
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