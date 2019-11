Легковушка залетела под грузовик на трассе Новороссийск — Керчь

View this post on Instagram

По предварительным данным , несоблюдение дистанции стало причиной дорожно-транспортного происшествия, в котором травмы получили трое молодых парней. Около 2 часов 15 минут, 4 ноября, водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ--2112, при движении по автодороге "Новороссийск-Керчь" со стороны п. Верхнебаканского в сторону города, при несоблюдении дистанции, допустил столкновение с грузовым автомобилем с прицепом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП, водитель и два пассажира легкового автомобиля получили травмы, госпитализированы в больницу. Уважаемые участники дорожного движения!‍♀️‍♀️‍♀️ , только внимание и соблюдение Правил дорожного движения-залог Вашей безопасности. Берегите себя и своих близких!