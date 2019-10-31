В Адыгее студентов-целевиков начнут штрафовать за нарушение договора

Поправки в республиканский закон об образовании внесли на заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи. Теперь студентов целевого направления будут штрафовать, если они не отработают по профессии не менее трех лет. Такая же мера предусмотрена и в отношении организаций, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, а после него не предоставляют им рабочие места.

«Размер штрафных санкций будет соответствовать размеру затраченных на обучение бюджетных средств», — пояснил порталу Юга.ру председатель профильного комитета Госсовета-Хасэ Адыгеи Тембот Шовгенов.

В министерстве здравоохранения республики добавили, что в этом году из Адыгеи 103 человека поступили в медвузы по целевому направлению. Однако после окончания клинической ординатуры в 2019 году трудоустроили всего 29 молодых специалистов.

В минздраве республики считают, что выпускник медицинского вуза, обучавшийся на бюджете, должен отработать не менее десяти лет в государственных медицинских организациях, чтобы уменьшить отток кадров в частные клиники.