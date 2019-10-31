Ане Ольшевской из Крымска требуется 1,9 млн рублей на установку фиксатора позвоночника

Краснодарский край

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Восьмилетней Ане Ольшевской из Крымска, страдающей грудным сколиозом 4-й степени, требуется 1 млн 940 тыс. 687 рублей на лечение, чтобы избежать паралича

У Ани правосторонний грудной сколиоз 4-й степени — злокачественно прогрессирующая сколиотическая деформация позвоночника. Ей требуется оперативное лечение — установка растущей конструкции VEPTR, фиксирующей позвоночник.

Родители заметили признаки проблем, когда девочка пошла. Врач в поликлинике диагностировал сколиоз, назначил курсы массажа, однако лечение не помогло. Следующие три года по рекомендации ортопеда Аня постоянно носила корсет, но болезнь прогрессировала. В 2017 году специалисты Детского ортопедического института имени Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге сказали семье, что Ане поможет только сложная операция, при которой может повредиться спинной мозг. В этом случае девочка не будет расти или ее парализует.

В тот же период родители девочки попали в ДТП, и в больнице у ее мамы обнаружили рак третьей степени. Лечение дочки пришлось отложить.

«В мае мы увидели телепередачу об успешной операции в Новосибирске девочке с Аниным диагнозом. Новосибирцы рекомендовали титановую раздвижную конструкцию, которая выпрямляет и фиксирует позвоночник. По мере роста дочки и протез будет расти, Аня избавится от болей и заживет нормальной жизнью. А без операции грозит полный паралич», — рассказал отец девочки Виктор Ольшевский.

Заведующий центром детской ортопедии и вертебрологии АНО «Клиника НИИТО» (Новосибирск) сообщил, что Ане Ольшевской показана установка растущей конструкции VEPTR, которая предотвратит дальнейший прогресс деформации позвоночника.

Как помочь Ане?

  • отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
  • отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Аня Ольшевская);
  • отправить пожертвование с карты Сбербанка через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Аня Ольшевская);
  • отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Аня Ольшевская
  • отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
  • перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Аня Ольшевская);
  • перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
  • оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Подробности можно узнать на сайте «Русфонда».

Благотворительность Дети Крымский район Медицина

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