Ане Ольшевской из Крымска требуется 1,9 млн рублей на установку фиксатора позвоночника

У Ани правосторонний грудной сколиоз 4-й степени — злокачественно прогрессирующая сколиотическая деформация позвоночника. Ей требуется оперативное лечение — установка растущей конструкции VEPTR, фиксирующей позвоночник.

Родители заметили признаки проблем, когда девочка пошла. Врач в поликлинике диагностировал сколиоз, назначил курсы массажа, однако лечение не помогло. Следующие три года по рекомендации ортопеда Аня постоянно носила корсет, но болезнь прогрессировала. В 2017 году специалисты Детского ортопедического института имени Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге сказали семье, что Ане поможет только сложная операция, при которой может повредиться спинной мозг. В этом случае девочка не будет расти или ее парализует.

В тот же период родители девочки попали в ДТП, и в больнице у ее мамы обнаружили рак третьей степени. Лечение дочки пришлось отложить.

«В мае мы увидели телепередачу об успешной операции в Новосибирске девочке с Аниным диагнозом. Новосибирцы рекомендовали титановую раздвижную конструкцию, которая выпрямляет и фиксирует позвоночник. По мере роста дочки и протез будет расти, Аня избавится от болей и заживет нормальной жизнью. А без операции грозит полный паралич», — рассказал отец девочки Виктор Ольшевский.

Заведующий центром детской ортопедии и вертебрологии АНО «Клиника НИИТО» (Новосибирск) сообщил, что Ане Ольшевской показана установка растущей конструкции VEPTR, которая предотвратит дальнейший прогресс деформации позвоночника.