«Локомотив-Кубань» на последних секундах упустил победу над «Тофашем»
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» уступили турецкому «Тофашу» в матче пятого тура регулярного чемпионата Еврокубка
Встреча, прошедшая 30 октября в Краснодаре, завершилась со счетом 69:72 (12:14, 20:14, 25:18, 12:26). Решающие 14 очков «Тофашу» удалось набрать в последние полминуты игры.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тарик Филлип, набравший 15 очков. В составе хозяев 18 очков набрал Джонни О'Брайант.
До матча соперники располагались на второй и третьей строчке в группе B, имея в багаже по две победы и два поражения. По итогам игры краснодарцы спустились на четвертую строчку в группе, турецкая команда осталась третьей.
Следующий матч в рамках Еврокубка «Локо» проведет 5 ноября — примет литовский «Ритас».
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