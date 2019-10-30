«Локомотив-Кубань» на последних секундах упустил победу над «Тофашем»

Встреча, прошедшая 30 октября в Краснодаре, завершилась со счетом 69:72 (12:14, 20:14, 25:18, 12:26). Решающие 14 очков «Тофашу» удалось набрать в последние полминуты игры.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тарик Филлип, набравший 15 очков. В составе хозяев 18 очков набрал Джонни О'Брайант.

До матча соперники располагались на второй и третьей строчке в группе B, имея в багаже по две победы и два поражения. По итогам игры краснодарцы спустились на четвертую строчку в группе, турецкая команда осталась третьей.

Следующий матч в рамках Еврокубка «Локо» проведет 5 ноября — примет литовский «Ритас».