Минкульт края прокомментировал конфликт в Краснодарском театре кукол
Министерство культуры Краснодарского края 30 октября прокомментировало порталу Юга.ру конфликт, связанный с увольнением художественного руководителя театра и недовольством сотрудников
Сотрудники Краснодарского краевого театра кукол 28 октября сообщили, что министерство культуры края принудило уволиться руководство театра, чтобы на его место поставить других людей. Артисты и работники разместили в интернете видеобращение и петицию о давлении ведомства, а 29 октября — открытое письмо губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой разобраться в ситуации.
Что сказали в министерстве культуры. Минкульт края ответил на запрос портала Юга.ру. В ведомстве сообщили, что 2 октября художественный руководитель Константин Мохов, возглавлявший театр с 2004 года, успешно прошел аттестацию для продления трудовых отношений. Тем не менее, 4 октября он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Министерство добавило, что Мохов объяснил свое решение нежеланием продолжать работу и 28 октября покинул театр. 30 октября в театре объявили конкурс на замещение вакантной должности гендиректора театра кукол.
В ответе на запрос отметили, что министерство культуры края всегда поддерживало инициативы руководства театра и взаимодействовало с ним по всем вопросам.
Там добавили, что накануне на встрече с работниками театра министр культуры Виктория Лапина отметила большой вклад Мохова в развитие театра и выразила уверенность в дальнейшей работе:
«Несмотря на желание Константина Николаевича покинуть театр, слаженный, трудолюбивый коллектив, сохраняя традиции, заложенные руководством театра, будет продолжать плодотворную творческую работу, приумножать свои достижения и совершенствовать мастерство ради светлого будущего кубанских детей, которое должно быть наполнено добротой и искренними эмоциями».
Между тем. Министерство не ответило на вопрос редакции Юга.ру о том, почему сотрудники театра опасаются непрофессиональности нового руководства. Напомним, в разговоре с журналистом портала актриса театра Анна Сезоненко сказала, что министерство культуры принудило театр поставить «своего юриста и заместителя директора» — «людей, которые абсолютно некомпетентны в театре». Также актриса отмечала, что в разговоре с коллективом театра 29 октября Лапина не сказала ничего конкретного и ходила «вокруг да около».
Комментарий администрации края. Ситуацию с Краевым театром кукол 29 октября прокомментировала и вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Она отметила, что «коллектив театра кукол сейчас переживает эмоциональный всплеск, вызванный увольнением их руководителя» и что в деле смешались личное и работа. По ее словам, у краевой администрации не было вопросов к работе театра, однако серьезные нарушения выявила Контрольно-счетная палата:
«Проверка прошлого года установила нарушения бюджетного и трудового законодательства, ряд нарушений связан с закупками и бухгалтерским учетом. Руководство театра совместно с министерством культуры устраняло замечания. Кто-то с ними, конечно, в коллективе не согласен и отказывается работать по правилам. Руководству театра надо задуматься, как впредь не допускать нарушений и продолжить работу над репертуаром», — прокомментировала она «Кубанским новостям».
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