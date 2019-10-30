Минкульт края прокомментировал конфликт в Краснодарском театре кукол

В ответе на запрос отметили, что министерство культуры края всегда поддерживало инициативы руководства театра и взаимодействовало с ним по всем вопросам.

Что сказали в министерстве культуры. Минкульт края ответил на запрос портала Юга.ру. В ведомстве сообщили, что 2 октября художественный руководитель Константин Мохов, возглавлявший театр с 2004 года, успешно прошел аттестацию для продления трудовых отношений. Тем не менее, 4 октября он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Министерство добавило, что Мохов объяснил свое решение нежеланием продолжать работу и 28 октября покинул театр. 30 октября в театре объявили конкурс на замещение вакантной должности гендиректора театра кукол.

Сотрудники Краснодарского краевого театра кукол 28 октября сообщили, что министерство культуры края принудило уволиться руководство театра, чтобы на его место поставить других людей. Артисты и работники разместили в интернете видеобращение и петицию о давлении ведомства, а 29 октября — открытое письмо губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой разобраться в ситуации.

Там добавили, что накануне на встрече с работниками театра министр культуры Виктория Лапина отметила большой вклад Мохова в развитие театра и выразила уверенность в дальнейшей работе:

«Несмотря на желание Константина Николаевича покинуть театр, слаженный, трудолюбивый коллектив, сохраняя традиции, заложенные руководством театра, будет продолжать плодотворную творческую работу, приумножать свои достижения и совершенствовать мастерство ради светлого будущего кубанских детей, которое должно быть наполнено добротой и искренними эмоциями».

Между тем. Министерство не ответило на вопрос редакции Юга.ру о том, почему сотрудники театра опасаются непрофессиональности нового руководства. Напомним, в разговоре с журналистом портала актриса театра Анна Сезоненко сказала, что министерство культуры принудило театр поставить «своего юриста и заместителя директора» — «людей, которые абсолютно некомпетентны в театре». Также актриса отмечала, что в разговоре с коллективом театра 29 октября Лапина не сказала ничего конкретного и ходила «вокруг да около».

Комментарий администрации края. Ситуацию с Краевым театром кукол 29 октября прокомментировала и вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Она отметила, что «коллектив театра кукол сейчас переживает эмоциональный всплеск, вызванный увольнением их руководителя» и что в деле смешались личное и работа. По ее словам, у краевой администрации не было вопросов к работе театра, однако серьезные нарушения выявила Контрольно-счетная палата:

«Проверка прошлого года установила нарушения бюджетного и трудового законодательства, ряд нарушений связан с закупками и бухгалтерским учетом. Руководство театра совместно с министерством культуры устраняло замечания. Кто-то с ними, конечно, в коллективе не согласен и отказывается работать по правилам. Руководству театра надо задуматься, как впредь не допускать нарушений и продолжить работу над репертуаром», — прокомментировала она «Кубанским новостям».