«Захватили и обезглавили». Краевой театр кукол сообщил о давлении минкульта края и вынужденных увольнениях
Сотрудники Краевого театра кукол 28 октября сообщили, что министерство культуры края вынуждает их уволиться, чтобы поставить на их место других людей
О чем говорят работники театра. В понедельник, 28 октября, актер и ведущий Андрей Трегубов опубликовал в своем фейсбуке видеообращение от актеров Краевого театра кукол. В ролике они сообщали о том, что их театр «захватили, обезглавили» и «лишили лидеров — художественного руководителя Константина Мохова, директора Таира Рагимова, главного художника Елены Мацкевич» и других сотрудников.
В этот же день на Change.org появилась петиция от работников театра. Авторы текста отметили, что министерство культуры Краснодарского края вынудило руководство театра уволиться. По их мнению, ведомство намеренно создало такие условия — с давлением, запугиваниями и проверками, которые заведомо невозможно пройти, — чтобы поставить на посты руководителей собственные «непрофессиональные» кадры.
Спустя день, 29 октября, «Новая Кубань» опубликовала открытое письмо коллектива театра губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. Как уточняется в обращении, 22 апреля этого года Мохова и Рагимова вызвали в региональное министерство культуры. Там директору предложили уволиться, а художественного руководителя предупредили, что он перестанет быть первым лицом в театре — так как появится вышестоящая должность гендиректора. В мае под давлением министерства Рагимов ушел, а позже, в июле, в уставе театра ввели должность гендиректора.
Далее в письме добавили, что 28 октября театр покинул Мохов. Это, как считают артисты, «уничтожает театр и его работу в целом». Сотрудники театра попросили Кондратьева разобраться в «создавшейся нездоровой ситуации» и принять меры в отношении должностных лиц министерства культуры.
Комментарий одного из сотрудников театра кукол. Юга.ру связались с заслуженной артисткой Кубани Анной Сезоненко, работающей в театре кукол. Она подтвердила, что министерство культуры принудило театр поставить «своего юриста и заместителя директора» — «людей, которые абсолютно некомпетентны в театре». Она добавила, что ведомство не давало художественному руководителю самостоятельно решать внутренние вопросы и стремилось ввести «ручное управление во всем, вплоть до мелочей».
Сезоненко сообщила, что 29 октября к ним в театр приехала министр культуры края Виктория Лапина. По словам актрисы, коллектив театра не получил ответы на свои вопросы, так как министр «ходила вокруг да около и убеждала коллектив, что руководящий состав (а это восемь сильнейших работников и люди, которые были преданы театру многие годы) в один момент добровольно уволились с любимого места работы». «Не странно ли это?», задалась вопросом Сезоненко. На данный момент из-за того, что театр остался без руководителей, его «работа дезорганизована».
Юга.ру отправили запрос в министерство культуры для прояснения ситуации с Краевым театром кукол.
Еще одна новость о ситуации. 29 октября портал «Кубань 24» опубликовал информацию о том, что Константин Мохов написал заявление об увольнении с поста руководителя Краснодарского краевого театра кукол по собственному желанию. Изданию режиссер рассказал, что не хочет продолжать трудовые отношения, хотя 2 октября он успешно прошел аттестацию, по результатам которой с ним продлили контракт на новый срок. Напомним, что учредителем сетевого издания является государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Телерадиокомпания "НТК"».
Кратко об истории краевого театра кукол. У истоков создания первого на Кубани театра для детей стоял Самуил Маршак. Точная дата рождения Краснодарского театра кукол не установлена, известно только время появления в архивных документах сведений о нем как о профессиональном творческом коллективе — это апрель 1939 года.
Краснодарский краевой театр кукол многие десятилетия оставался единственным в крае. Его первым художественным руководителем был С. Пилипенко. После Великой Отечественной войны театр не имел своего помещения и назывался «Краснодарский разъездной колхозно-совхозный театр кукол». Здание театра было заложено в 1967 году, а завершилось строительство в 1972 году.
Большую популярность театр обрел в 70-е годы. В 1997 году он гастролировал в Германии, а на Всемирном фестивале театров кукол в Праге получил Гран-при и премию «За актерский ансамбль».
Заслуженный деятель искусств Кубани режиссер Константин Мохов возглавил коллектив театра в ноябре 2004 года.
Сейчас в репертуаре учреждения 25 спектаклей, режиссером-постановщиком которых является Мохов. Многие из них неоднократно получали главные призы регионального фестиваля «Кубань театральная».
Читайте также
Трагическое событие произошло ровно 50 лет назад — в ночь с 28 на 29 октября 1969 года
Статьи ПартнерскийБургеролог, криптоброкер и пикап‑советчик
Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.