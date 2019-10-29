«Захватили и обезглавили». Краевой театр кукол сообщил о давлении минкульта края и вынужденных увольнениях

Сотрудники Краевого театра кукол 28 октября сообщили, что министерство культуры края вынуждает их уволиться, чтобы поставить на их место других людей

О чем говорят работники театра. В понедельник, 28 октября, актер и ведущий Андрей Трегубов опубликовал в своем фейсбуке видеообращение от актеров Краевого театра кукол. В ролике они сообщали о том, что их театр «захватили, обезглавили» и «лишили лидеров — художественного руководителя Константина Мохова, директора Таира Рагимова, главного художника Елены Мацкевич» и других сотрудников.

В этот же день на Change.org появилась петиция от работников театра. Авторы текста отметили, что министерство культуры Краснодарского края вынудило руководство театра уволиться. По их мнению, ведомство намеренно создало такие условия — с давлением, запугиваниями и проверками, которые заведомо невозможно пройти, — чтобы поставить на посты руководителей собственные «непрофессиональные» кадры.

Спустя день, 29 октября, «Новая Кубань» опубликовала открытое письмо коллектива театра губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. Как уточняется в обращении, 22 апреля этого года Мохова и Рагимова вызвали в региональное министерство культуры. Там директору предложили уволиться, а художественного руководителя предупредили, что он перестанет быть первым лицом в театре — так как появится вышестоящая должность гендиректора. В мае под давлением министерства Рагимов ушел, а позже, в июле, в уставе театра ввели должность гендиректора.

Далее в письме добавили, что 28 октября театр покинул Мохов. Это, как считают артисты, «уничтожает театр и его работу в целом». Сотрудники театра попросили Кондратьева разобраться в «создавшейся нездоровой ситуации» и принять меры в отношении должностных лиц министерства культуры.