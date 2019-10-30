На Кубани ввели понятие «социального предпринимательства». Ему пообещали господдержку
На сессии ЗСК 30 октября ввели понятие «социального предпринимательства». Такому бизнесу обещают поддержку от органов власти
Изменения в закон Краснодарского края «О развитии малого и среднего предпринимательства» предложил внести вице-спикер и председатель профильного комитета Сергей Алтухов. Теперь закон позволяет органам власти помогать представителям делового сообщества, занимающимся социально полезным малым и средним бизнесом:
«В нашем федеральном, а теперь и краевом законодательстве появляется важная новация — понятие "социального предпринимательства". Государство может и обязано поддерживать ту часть предпринимательского сообщества, деятельность которого представляет для него особую значимость. Например, те секторы, где находят себе рабочее место люди, нуждающиеся в особой поддержке. Такие, как инвалиды, беженцы, малоимущие, выпускники детских домов и другие», — прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
В следующем году создадут единый реестр подобных предприятий.
Напомним, в феврале в Краснодаре впервые официально устроили человека с аутизмом. В октябре стало известно, что на работу в краснодарское кафе оформили еще одного человека, имеющего расстройство аутистического спектра. Девушку устроили на должность помощника повара.
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