В фитнес-клубах Сочи начали принимать нормативы ГТО
В Сочи нормы «Готов к труду и обороне» теперь можно сдать и в спортивных клубах. Соответствующие соглашения с клубами заключил городской департамент спорта
Проект предусматривает возможность выполнения нормативов в клубах по месту жительства. Сейчас это можно делать только в четырех фитнес-центрах, но власти готовы заключить соглашения и с другими спортклубами.
Также в рамках реализации проекта «ГТО и фитнес» в городе-курорте стартует конкурс «СМИ за ГТО» на лучшее освещение работы площадок, которые включены в список для выполнения норм. Итоги конкурса будут подведены в конце декабря. Лучшие работы будут удостоены приза главы города Сочи.
Как сообщали Юга.ру, в апреле Сочи принял первый всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд.
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