В фитнес-клубах Сочи начали принимать нормативы ГТО

В Сочи нормы «Готов к труду и обороне» теперь можно сдать и в спортивных клубах. Соответствующие соглашения с клубами заключил городской департамент спорта

Проект предусматривает возможность выполнения нормативов в клубах по месту жительства. Сейчас это можно делать только в четырех фитнес-центрах, но власти готовы заключить соглашения и с другими спортклубами.

Также в рамках реализации проекта «ГТО и фитнес» в городе-курорте стартует конкурс «СМИ за ГТО» на лучшее освещение работы площадок, которые включены в список для выполнения норм. Итоги конкурса будут подведены в конце декабря. Лучшие работы будут удостоены приза главы города Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в апреле Сочи принял первый всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд.