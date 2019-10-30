В фитнес-клубах Сочи начали принимать нормативы ГТО

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи нормы «Готов к труду и обороне» теперь можно сдать и в спортивных клубах. Соответствующие соглашения с клубами заключил городской департамент спорта

Проект предусматривает возможность выполнения нормативов в клубах по месту жительства. Сейчас это можно делать только в четырех фитнес-центрах, но власти готовы заключить соглашения и с другими спортклубами.

Также в рамках реализации проекта «ГТО и фитнес» в городе-курорте стартует конкурс «СМИ за ГТО» на лучшее освещение работы площадок, которые включены в список для выполнения норм. Итоги конкурса будут подведены в конце декабря. Лучшие работы будут удостоены приза главы города Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в апреле Сочи принял первый всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд.

ГТО Сочи Фитнес

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Решено: в Сочи создадут поселок Сириус
Еще одного кубанского фермера признали потерпевшим по делу Цапков — СМИ
В фитнес-клубах Сочи начали принимать нормативы ГТО
Сочинский суд заблокировал сайты с онлайн-техосмотром
В Абинском районе два парня избили и ограбили водителя КамАЗа
Суд снова продлил арест мэру Туапсе

Лента новостей

Статьи

«Вызвали четыре духовых оркестра и несколько дней хоронили людей». История темрюкского наводнения

Трагическое событие произошло ровно 50 лет назад — в ночь с 28 на 29 октября 1969 года

«Захватили и обезглавили»

Краевой театр кукол сообщил о давлении минкульта края и вынужденных увольнениях

Статьи Партнерский

Бургеролог, криптоброкер и пикап‑советчик

Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале