В Сочи пройдет первый всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд

Семьи из 57 регионов России примут участие в первом всероссийском фестивале «Готов к труду и обороне», который состоится в Сочи

Мероприятие пройдет с 1 по 4 мая на базе «Юг спорт». Каждый регион представит по одной семье, которые выберут на региональных соревнованиях.

В состав команды войдут отец, мать, дедушка или бабушка и один ребенок. Командный зачет определится по сумме очков, набранных каждым из членов семьи за выполнение пяти видов спортивной программы, личный — по сумме очков, набранных членами команды в своих возрастных категориях.

Семья, которая представит на фестивале Краснодарский край, определится на финальном этапе регионального фестиваля ГТО, который пройдет 7 апреля на стадионе «Кубань», сообщили в краевом министерстве спорта.