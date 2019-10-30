Более 500 российских болельщиков попали в черный список, среди них два жителя Адыгеи и краснодарец

МВД России в октябре внесло 538 человек из разных городов в черный список болельщиков

МВД России опубликовало на своем сайте список из 538 человек, которым запретили посещать места проведения официальных спортивных соревнований. Среди них 11 женщин.

В список вошел один краснодарец и один махачкалинец, два жителя Адыгеи и три человека из Ставропольского края. Из Ростовской области в список попали сразу 15 болельщиков.

Большинству людей запретили посещать стадионы до 2020 года, однако для некоторых запрет будет действовать до 2022 года. По данным МВД, в списке находятся люди, возраст которых от 18 до 45 лет. На многих суд наложил запрет за последние три года. При этом в 2017 году в списке было около 400 человек.

В ведомстве также рассказали, что если людей из списка увидят на стадионах, их привлекут к административной ответственности. Наказанием может стать штраф от 20 до 25 тыс. рублей или арест на 15 суток, сообщает ТАСС.