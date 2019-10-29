В Сочи грузовик сбил два автомобиля на встречке, пострадали ребенок и пенсионерка

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи 29 октября произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и внедорожника

Авария произошла на трассе Джубга — Сочи в районе поселка Магри. 

По предварительным данным, 31-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Actros двигался с большой скоростью, не справился с управлением и выехал из занимаемой полосы. На встречке грузовик столкнулся с внедорожником Toyota, продолжив движение, врезался также в автомобиль Lada Largus, после чего наехал на металлическое ограждение.

В результате пострадали 68-летняя и 10-летняя пассажирки «Лады», сообщили в пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи.

ДТП Сочи

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