В Сочи грузовик сбил два автомобиля на встречке, пострадали ребенок и пенсионерка
В Лазаревском районе Сочи 29 октября произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и внедорожника
Авария произошла на трассе Джубга — Сочи в районе поселка Магри.
По предварительным данным, 31-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Actros двигался с большой скоростью, не справился с управлением и выехал из занимаемой полосы. На встречке грузовик столкнулся с внедорожником Toyota, продолжив движение, врезался также в автомобиль Lada Largus, после чего наехал на металлическое ограждение.
В результате пострадали 68-летняя и 10-летняя пассажирки «Лады», сообщили в пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи.
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