В Краснодаре произошла авария на теплотрассе на Айвазовского
В Краснодаре ограничат движение на улице Айвазовского из-за аварии на теплотрассе
Авария произошла днем 29 октября, но из-за того, что тепломагистраль находится под проезжей частью, аварийно-восстановительные работы специалисты проведут в ночное время.
«Сейчас выполнено перераспределение горячей воды абонентам, которые попали в зону отключения теплоснабжения. Необходимо заменить небольшой участок подземной теплотрассы, к утру все работы завершат», — сообщил замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Илья Данильченко.
Движение на участке Айвазовского от Ставропольской до Бургасской ограничат с 22:00 29 октября по 6:00 30 октября. Там установят временные дорожные знаки.
Как писали Юга.ру, в конце августа часть Комсомольского микрорайона на сутки осталась без горячей воды из-за утечки на теплоцентрали. Ее выявили при проведении гидравлических испытаний перед отопительным сезоном.
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