В Краснодаре произошла авария на теплотрассе на Айвазовского

Краснодарский край

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В Краснодаре ограничат движение на улице Айвазовского из-за аварии на теплотрассе

Авария произошла днем 29 октября, но из-за того, что тепломагистраль находится под проезжей частью, аварийно-восстановительные работы специалисты проведут в ночное время.

«Сейчас выполнено перераспределение горячей воды абонентам, которые попали в зону отключения теплоснабжения. Необходимо заменить небольшой участок подземной теплотрассы, к утру все работы завершат», — сообщил замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Илья Данильченко.

Движение на участке Айвазовского от Ставропольской до Бургасской ограничат с 22:00 29 октября по 6:00 30 октября. Там установят временные дорожные знаки.

Как писали Юга.ру, в конце августа часть Комсомольского микрорайона на сутки осталась без горячей воды из-за утечки на теплоцентрали. Ее выявили при проведении гидравлических испытаний перед отопительным сезоном.

Аварии ЖКХ Краснодар

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