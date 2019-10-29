В Краснодаре произошла авария на теплотрассе на Айвазовского

В Краснодаре ограничат движение на улице Айвазовского из-за аварии на теплотрассе

Авария произошла днем 29 октября, но из-за того, что тепломагистраль находится под проезжей частью, аварийно-восстановительные работы специалисты проведут в ночное время.

«Сейчас выполнено перераспределение горячей воды абонентам, которые попали в зону отключения теплоснабжения. Необходимо заменить небольшой участок подземной теплотрассы, к утру все работы завершат», — сообщил замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Илья Данильченко.

Движение на участке Айвазовского от Ставропольской до Бургасской ограничат с 22:00 29 октября по 6:00 30 октября. Там установят временные дорожные знаки.