Часть Комсомольского микрорайона Краснодара на сутки осталась без горячей воды из-за аварии
Специалисты устраняют аварию на теплоцентрали в Комсомольском микрорайона Краснодара, произошедшую вечером 28 августа
Около 21 часа на теплоцентрали, по которой подается вода жителям района, обнаружили утечку в районе дома по улице Симферопольской, 15. Для ее устранения пришлось отключить от горячей воды часть района — 76 домов и 8 социально значимых объектов в границах улиц Уральской, Симферопольской, 30-й Иркутской дивизии и Тюляева.
«Утечка была обнаружена при проведении гидравлических испытаний перед отопительным сезоном на теплотрассе ТЭЦ — Комсомольский микрорайон. Аварию специалисты устранят в течение суток», — сообщил директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации города Владислав Белый.
Он отметил, что эти испытания проводятся именно для того, чтобы выявить слабые места сети до начала отопительного сезона.
В пресс-службе мэрии добавили, что информацию о ЧП довели до председателей ТСЖ и руководства управляющих компаний, которые должны оповестить всех жильцов.
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