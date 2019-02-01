Житель Новороссийска позвонил в полицию и сообщил о возможном теракте в кафе

В Новороссийске возбудили уголовное дело против местного жителя, который позвонил в полицию и сообщил о возможном теракте в кафе

Мужчина позвонил в дежурную часть МВД Новороссийска и сообщил, что в одном из кафе города есть угроза теракта.

Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими установили личность и местонахождение звонившего. Его задержали. Им оказался 59-летний уроженец Саратовской области, сообщили 1 февраля в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений).