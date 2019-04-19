Мужчину задержали за звонок об угрозе теракта в школе Тихорецка

На Кубани задержали 38-летнего жителя, который позвонил в полицию и сообщил о возможном теракте в школе

Мужчина позвонил в дежурную часть УМВД по Тихорецку и сообщил о возможной угрозе теракта в городской школе. Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими установили личность и местонахождение злоумышленника.

В пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю 19 апреля сообщили, что подозреваемого задержали. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба).