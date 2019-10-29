В Турции введут налог на отели. Отдых станет дороже
В Турции в 2020 году планируют ввести налог на проживание в отелях. Он скажется на путевках для россиян, но не в следующем году
Налог планируют ввести с 1 апреля 2020 года. Платить его государству будут все объекты размещения — мотели, гостиницы, апартаменты и кемпинги. Предполагается, что налог составит 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных туристу, включая проживание, питание, трансфер и так далее.
Ассоциация туроператоров России рассказали агентству ТАСС, что в 2020 году налог не должен значительно повлиять на стоимость путевок для россиян в Турцию. По словам специалистов, многие туроператоры уже выставили цены на следующий год и не смогут добавить новый сбор в общую стоимость. Те же, кто еще не выставил номера, имеют возможность заложить налог в единую цену. «И все же, по крайней мере в 2020 году, оплачивать этот налог отельный бизнес по большей части будет сам», — добавили в Ассоциации.
А в 2021 году, отметили специалисты, налог уже точно введут в общую стоимость, причем тогда это приведет к повышению стоимости проживания для туристов как минимум на 2%.
Напомним, в апреле президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили возможность введения безвизового режима между странами.
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