Хакеры и эксперты по информационной безопасности встретятся на конференции в Краснодаре

В Краснодаре 14 и 15 октября будет проходить конференция по информационной безопасности Kuban Cybersecurity Conference

Конференция собрала экспертов, представители власти, силовых ведомств и бизнеса. Среди участников — начальник департамента обеспечения безопасности в области информации и информационных технологий аппарата Совета безопасности России Сергей Бойко, директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Селезнев, член комитета Госдумы по контролю и регламенту Дмитрий Ламейкин. Мероприятие включает в себя дискуссии и круглые столы.

В программе — конкурс по практической информационной безопасности KubanCTF-2019. В нем примут участие представители 23 университетов, в том числе студенты Берлинского университета техники и экономики. Более 200 человек со всего мира будут проходить конкурс онлайн. Они должны решить задачи на взлом информационных систем, провести аудит безопасности шифровальных алгоритмов, расследовать компьютерные преступления и организовать разведку в интернете, рассказали организаторы конференции.

На конференции состоится закрытый круглый стол для правоохранительных органов. Его участники обсудят частные тактики и методики, с помощью которых можно обнаружить и раскрыть преступления в сфере компьютерной информации. В сессии примут участие и зарубежные специалисты: представитель полиции Германии и правоохранители из Индонезии.