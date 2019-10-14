Хакеры и эксперты по информационной безопасности встретятся на конференции в Краснодаре
В Краснодаре 14 и 15 октября будет проходить конференция по информационной безопасности Kuban Cybersecurity Conference
Конференция собрала экспертов, представители власти, силовых ведомств и бизнеса. Среди участников — начальник департамента обеспечения безопасности в области информации и информационных технологий аппарата Совета безопасности России Сергей Бойко, директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Селезнев, член комитета Госдумы по контролю и регламенту Дмитрий Ламейкин. Мероприятие включает в себя дискуссии и круглые столы.
В программе — конкурс по практической информационной безопасности KubanCTF-2019. В нем примут участие представители 23 университетов, в том числе студенты Берлинского университета техники и экономики. Более 200 человек со всего мира будут проходить конкурс онлайн. Они должны решить задачи на взлом информационных систем, провести аудит безопасности шифровальных алгоритмов, расследовать компьютерные преступления и организовать разведку в интернете, рассказали организаторы конференции.
На конференции состоится закрытый круглый стол для правоохранительных органов. Его участники обсудят частные тактики и методики, с помощью которых можно обнаружить и раскрыть преступления в сфере компьютерной информации. В сессии примут участие и зарубежные специалисты: представитель полиции Германии и правоохранители из Индонезии.
Спикер Сергей Павлович, известный под псевдонимом Policedog, расскажет о «черном» интернете, его особенностях и специфике. Олег Купреев в своем докладе затронет тему безопасности штрих-кодов и методик обхода средств защиты крупных корпораций. Слушатели узнают, как взломать компанию через один кассовый аппарат. Эксперт ПАО «Ростелеком» Илья Шапошников поделится информацией о рисках при внедрении технологии «умный город». Алексей Новиков расскажет о расследованиях компьютерных преступлений, борьбе со сложными и профессиональными хакерскими атаками. Также запланированы дискуссии по кадрам, международному сотрудничеству, взаимодействию бизнеса и государства.
Конференция проходит в гостинице «Интурист» на улице Красной, 109.
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