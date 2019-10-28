В Адыгее в этом году выросло количество собранного урожая

Итоги уборочной кампании 2019 года подвели на республиканском Дне урожая. По данным минсельхоза Адыгеи, в этом году прогнозируемый объем урожая зерновых и зернобобовых культур составляет 614 тыс. тонн, что на 10% больше, чем в прошлом году.

«При этом доля продовольственного зерна озимой пшеницы составила 82%, превысив прошлогодний результат на 32%. Это наивысший показатель за последние пять лет, который говорит о том, что качество зерна улучшается», — отметил премьер-министр Адыгеи Александр Наролин.

На празднике также наградили работников, которые показали наивысшие результаты в сельхозпроизводстве. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил дипломы и денежные премии в размере 100 тыс. рублей победителям соревнования по уборке урожая среди комбайновых экипажей муниципалитетов: Владимиру Малине, Сергею Дергачеву, Аскеру Тхаркахову, Олегу Молчанову, Руслану Туарову, Анзору Набокову, Андрею Большакову и Юрию Чентаеву. Такими же премиями отметили Красногвардейский и Тахтамукайский районы.

Сейчас в республике завершают посев озимых и зимующих культур под урожай 2020 года. Всего планируется посеять 109,4 тыс. га.