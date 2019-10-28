В Адыгее в этом году выросло количество собранного урожая
Власти Адыгеи 25 октября сообщили, что аграрии увеличили объем урожая зерна
Итоги уборочной кампании 2019 года подвели на республиканском Дне урожая. По данным минсельхоза Адыгеи, в этом году прогнозируемый объем урожая зерновых и зернобобовых культур составляет 614 тыс. тонн, что на 10% больше, чем в прошлом году.
«При этом доля продовольственного зерна озимой пшеницы составила 82%, превысив прошлогодний результат на 32%. Это наивысший показатель за последние пять лет, который говорит о том, что качество зерна улучшается», — отметил премьер-министр Адыгеи Александр Наролин.
На празднике также наградили работников, которые показали наивысшие результаты в сельхозпроизводстве. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил дипломы и денежные премии в размере 100 тыс. рублей победителям соревнования по уборке урожая среди комбайновых экипажей муниципалитетов: Владимиру Малине, Сергею Дергачеву, Аскеру Тхаркахову, Олегу Молчанову, Руслану Туарову, Анзору Набокову, Андрею Большакову и Юрию Чентаеву. Такими же премиями отметили Красногвардейский и Тахтамукайский районы.
Сейчас в республике завершают посев озимых и зимующих культур под урожай 2020 года. Всего планируется посеять 109,4 тыс. га.
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