Полиция Краснодара разбирается, почему пьяные школьники отдыхали на детской площадке

Краснодарский край

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В Краснодаре трое нетрезвых подростков на детской площадке 25 октября попали на видео и заинтересовали полицию

На детской площадку на улице Героя Яцкова, где в беседке местные жители обнаружили компанию школьного возраста в очевидно нетрезвом состоянии. Они опубликовали видео в инстаграме, а также обратились в краснодарскую полицию.

Когда сотрудники полиции прибыли на место, двоих детей уже забрали родители, а третьего ребенка, 12-летнюю девочку, увезли в больницу. В тот же день установили личности двух девочек и одного мальчика в возрасте от 12 до 14 лет.

Как рассказал порталу Юга.ру официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, в настоящее время здоровью девочки ничего не угрожает. Подростки отравились алкоголем. Всех троих после проверки впервые поставят на профилактический учет в отделе полиции по делам несовершеннолетних.

Родителей подростков могут привлечь к административной ответственности по ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах) , им грозит штраф до двух тысяч рублей.

Алкоголь Дети Краснодар Полиция

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