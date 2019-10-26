В Сирии пропали более 50 россиянок с детьми — «Би-би-си»

После массового бегства из лагеря пленных в северной Сирии пропали около 50 россиянок с детьми

Женщины и дети выбрались из лагеря Айн-Исса, который называют тюрьмой для семей участников «Исламского государства» (запрещенной в России организации). Это место осталось без прежней охраны курдского ополчения после того, как Турция начала военную операцию на границе с Сирией.

Одна из женщин рассказала родственникам, что отступавшие курды выгнали содержавшихся в лагере людей в пустыню без еды и воды. Позже их задержали воевавшие на стороне Анкары сирийцы, и что было дальше с ними, неизвестно. Россиянки не выходили на связь почти десять дней назад.

По данным источников «Би-би-си», представители протурецких сил планируют в ближайшее время начать переговоры о дальнейшей судьбе задержанных на севере Сирии людей с представителями стран, гражданами которых они являются.