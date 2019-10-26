В Сирии пропали более 50 россиянок с детьми — «Би-би-си»
После массового бегства из лагеря пленных в северной Сирии пропали около 50 россиянок с детьми
Женщины и дети выбрались из лагеря Айн-Исса, который называют тюрьмой для семей участников «Исламского государства» (запрещенной в России организации). Это место осталось без прежней охраны курдского ополчения после того, как Турция начала военную операцию на границе с Сирией.
Одна из женщин рассказала родственникам, что отступавшие курды выгнали содержавшихся в лагере людей в пустыню без еды и воды. Позже их задержали воевавшие на стороне Анкары сирийцы, и что было дальше с ними, неизвестно. Россиянки не выходили на связь почти десять дней назад.
По данным источников «Би-би-си», представители протурецких сил планируют в ближайшее время начать переговоры о дальнейшей судьбе задержанных на севере Сирии людей с представителями стран, гражданами которых они являются.
Как писали Юга.ру, в начале октября стало известно о гибели российских наемных военных в Ливии. Среди них были жители Краснодарского края.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.