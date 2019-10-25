В Краснодаре временно ограничат движение из-за праздника на Затоне
В Краснодаре 26 октября временно ограничат движение транспорта на улице Береговой
В парке им. 30-летия Победы пройдет праздник урожая. Из-за этого 26 октября с 6:00 на улице Береговой от Кубанской Набережной до въезда в парк ограничат движение транспорта.
Для участников и гостей мероприятия организуют парковку на территории возле дворца спорта «Олимп», сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Праздник урожая — мероприятие, на котором наградят растениеводов, садоводов, виноградарей, овощеводов, а также представителей отраслевых научных учреждений. Для жителей и гостей праздника на площади перед «Олимпом» организуют масштабную концертно-развлекательную программу. Там будут работать казачьи подворья с блюдами кубанской кухни, а также пройдет выставка продукции местных сельхозпроизводителей.
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