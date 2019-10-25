Глава Адыгеи может возглавить региональное отделение «Единой России»

Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» согласовал кандидатуры исполняющих полномочия секретарей региональных отделений партии, куда вошел глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Доверие избирателей нужно оправдывать ежедневной работой. Она должна быть конкретной, последовательной, в диалоге с людьми, которые живут в вашем регионе, — и тогда мы хорошо подготовимся и к будущему Единому дню голосования, и к выборам в Государственную Думу, которые пройдут в 2021 году», — заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев на встрече с руководителями субъектов, которые могут возглавить региональные отделения партии.

Кумпилов поблагодарил лидера партии за поддержку региональных инициатив и заявил о готовности Адыгеи к выполнению партийных решений и программ для улучшения качества жизни населения, рассказали в пресс-службе администрации республики.

«Главный ориентир партии — на реальные дела в интересах людей. Примером этому являются мероприятия по созданию комфортной городской среды с вовлечением местных жителей в благоустройство общественных и дворовых территорий. При этом все работы проводятся совместно с единороссами, что влияет на отношение населения к партии», — отметил глава Адыгеи.