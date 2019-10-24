В Краснодаре ликвидировали департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей

Департамент преобразовали в управление экономики и управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Решение о реорганизации поддержали депутаты на 85-м заседании гордумы.

Мэр Краснодара Евгений Первышов пояснил, что для создания новых предприятий в городе нужно привлекать бизнес. Для этого и создали управление инвестиций. По словам главы города, оно будет работать с инвесторами и привлекать их в Краснодар для реализации перспективных проектов. Ведомство также будет курировать развитие цифровых технологий и заниматься развитием сервисов проекта «Умный город». Начальником управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства назначили Артема Анацкого.

Прежний руководитель департамента экономразвития Елена Васильченко возглавила управление экономики, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Юга.ру писали, что 30 июля в Краснодаре назначили нового главу управления по жилищным вопросам.