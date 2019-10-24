В Краснодаре ликвидировали департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей
Вместо департамента экономразвития Краснодара создали два новых управления, это стало известно 24 октября
Департамент преобразовали в управление экономики и управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Решение о реорганизации поддержали депутаты на 85-м заседании гордумы.
Мэр Краснодара Евгений Первышов пояснил, что для создания новых предприятий в городе нужно привлекать бизнес. Для этого и создали управление инвестиций. По словам главы города, оно будет работать с инвесторами и привлекать их в Краснодар для реализации перспективных проектов. Ведомство также будет курировать развитие цифровых технологий и заниматься развитием сервисов проекта «Умный город». Начальником управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства назначили Артема Анацкого.
Прежний руководитель департамента экономразвития Елена Васильченко возглавила управление экономики, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Юга.ру писали, что 30 июля в Краснодаре назначили нового главу управления по жилищным вопросам.
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Кто такой Артем Анацкий
Артем Анацкий окончил Кубанский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление». Свою карьеру начал в краевом управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. В мэрии Краснодара он работал в управлении по жилищным вопросам, затем — в департаменте экономразвития. До назначения на должность начальника управления инвестиций Анацкий был замдиректора департамента экономразвития и начальником отдела внешнеэкономических связей и выставок.
Кто такая Елена Васильченко
Елена Васильченко работает в мэрии Краснодара с 2000 года. Свою работу в администрации она начинала с ведущего специалиста департамента промышленности и предпринимательства. В 2013 году Васильченко возглавила департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей.
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