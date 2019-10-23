В Сочи выявили махинации с ввозом иномарок через Абхазию

Сотрудники Сочинской таможни вскрыли незаконную схему ввоза автомобилей из Абхазии с использованием поддельных документов при таможенном оформлении

В пресс-службе таможни отметили, что в интернете часто появляются объявления с предложениями организации незаконных схем ввоза в Россию автомобилей без уплаты таможенных пошлин. Это осуществляется с использование фиктивных документов и несет за собой уголовную ответственность.

В 2019 году на основании информации оперативно-розыскного отдела таможня провела 13 проверок в отношении тех, кто ввозил транспортные средства международной перевозки (ТСМП) из Абхазии. В результате выявили нарушения и факты подделки документов.

«При оформлении временного ввоза данных транспортных средств были представлены документы от имени юрлица, ранее зарегистрированного в Абхазии и прекратившем свою деятельность. То есть ввоз автомобилей был осуществлен по недействительным документам», — сообщили в Сочинской таможне.

Все 13 автомобилей признали ввезенными на таможенную территорию ЕАЭС незаконно.

По итогам проведения проверок возбуждены два уголовных дела по ст. 194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей), сами таможенные платежи на сумму более 15 млн рублей были доначислены.