Путин и Эрдоган в одинаковых костюмах встретились в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 встретились в Сочи и обсудили вопросы по Сирии

Для глав государств это уже восьмая личная встреча в этом году. Напомним, что в августе Путин на авиационно-космическом салоне МАКС вновь купил себе кубанского мороженого, а также угостил им Эрдогана.

Что обсуждали? Сочинские переговоры длились более шести часов. Анонсируя встречу, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам, что президенты планируют продолжить обсуждение ситуации на севере Сирии.

Путин заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.

«Решения, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе», — сказал российский президент.

Напомним, что 9 октября Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Президент Турции заявлял, что операция направлена против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. После заявления Турция нанесла несколько ударов по сирийским городам, находящимся на границе обеих стран. Эрдоган также сообщил, что в рамках операции будет создана безопасная территория, на которую смогут вернуться сирийские беженцы, которые в настоящий момент находятся на территории Турции.

На сочинских переговорах Москва и Анкара договорились, что в зону, находящуюся за пределами турецкой операции, с 23 октября войдут сирийские военнослужащие и российская военная полиция. Они будут патрулировать зону на глубине 10 км от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы, сообщает РИА «Новости».

Президенты также обсудили торговлю, расширение приема российских карт «Мир», а также военно-техническое сотрудничество, сообщили в пресс-службе администрации президента России.

Почему президенты одинаково оделись? Журналисты кремлевского пула «РИА Новости» отметили, что лидеры России и Турции надели на переговоры одинаковые костюмы: совпал выбор цвета костюма, галстука и рубашки. Они разместили видео в твиттере.