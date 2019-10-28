В Майкопе открыли новый дилерский центр LADA

Автоцентр находится на въезде в Майкоп и занимает 600 квадратных метров. В нем уже представлен весь модельный ряд LADA, в наличии планируется держать около 70 автомобилей в ценовом диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей. Центр предусматривает функцию тест-драйва для каждой модели.

Покупатели смогут выбрать любые автомобили LADA, доступные на складах компании, или заказать нужную комплектацию. Представители компании подчеркнули, что в открытом дилерском центре предусмотрены зоны отдыха и ожидания для клиентов, Wi-Fi, детская комната и просторная парковка. В сервисной зоне из 9 постов планируют осуществлять как гарантийное, так и постгарантийное обслуживание.