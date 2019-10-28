В Майкопе открыли новый дилерский центр LADA
17 октября автомобильный холдинг «Юг-Авто» открыл новый дилерский центр LADA в Майкопе
Автоцентр находится на въезде в Майкоп и занимает 600 квадратных метров. В нем уже представлен весь модельный ряд LADA, в наличии планируется держать около 70 автомобилей в ценовом диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей. Центр предусматривает функцию тест-драйва для каждой модели.
Покупатели смогут выбрать любые автомобили LADA, доступные на складах компании, или заказать нужную комплектацию. Представители компании подчеркнули, что в открытом дилерском центре предусмотрены зоны отдыха и ожидания для клиентов, Wi-Fi, детская комната и просторная парковка. В сервисной зоне из 9 постов планируют осуществлять как гарантийное, так и постгарантийное обслуживание.
УГИБДД МВД по Адыгее:
Открытие посетили президент УК «Юг-Авто» Аскер Пченушай, генеральный директор ООО «Юг-Авто Холдинг» Игорь Сафронов, управляющий директор ООО «Юг-Авто Майкоп» Юрий Бубнов, начальник Управления региональных продаж ПАО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин, начальник Управления запасных частей и аудита сервиса Александр Кадухин.
Также в открытии принял участие премьер-министр Адыгеи Александр Наролин, который подчеркнул социальный аспект проекта: власти ожидают от него рост поступления налогов, 40 новых рабочих мест и удовлетворения потребительского спроса.
«Жители Адыгеи — активные клиенты “Юг-Авто”. В составе компании уже есть центр LADA в Яблоновском. Сейчас дилер зашел в Майкоп. Не сомневаюсь, автомобили LADA и услуги дилерского центра найдут спрос не только в Майкопе, но и во всей Адыгее и среди жителей соседних районов Краснодарского края», — отметил Александр Наролин.
По словам генерального директора ООО «Юг-Авто Холдинг» Игоря Сафронова, автомобили российских марок востребованы в регионе. Ежегодные продажи нового автоцентра прогнозируются на уровне 700 автомобилей.
По собственной оценке АВТОВАЗа, рыночная доля LADA в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей в 2019 году составляет около 21%.
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