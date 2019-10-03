В Адыгее за пять лет собираются открыть 8 газовых заправок

В Адыгее к 2024 году планируется построить не менее восьми автозаправок с природным газом, две из них достроят до конца 2019 года

Заправки с метаном возведут в Майкопе и ауле Тахтамукай. Об этом порталу Юга.ру сообщили в минстрое республики.

«Для выполнения целевых показателей по развитию рынка газомоторного топлива органы власти республики активно взаимодействует с федеральным центром», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Республика вошла в число субъектов, которые отобраны для участия в разрабатываемой сейчас федеральной подпрограмме «Развитие рынка газомоторного топлива» государственной программы «Развитие энергетики». Адыгея планирует получить средства на возмещение затрат инвесторов на строительство заправок с природным газом, рассказали 3 октября в пресс-службе главы республики.

Сейчас в Адыгее действуют две метановых заправки. При этом число автомобилей, работающих на газомоторном топливе, ежегодно увеличивается.

По данным УГИБДД МВД по Адыгее, всего в республике зарегистрировано 233 тыс. транспортных средств, из них 48,8 тыс. автомобилей переоборудованы для работы на газомоторном топливе — метане и пропане. 75% пассажирских автобусов уже работают на газе, остальные — на дизельном топливе.