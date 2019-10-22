Счетная палата назвала неэффективной господдержку Северному Кавказу
Представители Счетной палаты провели исследование и пришли к выводу, что господдержка республикам Северного Кавказа не улучшила экономическую ситуацию
В 2017–2019 годах на программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа выделили 11,2 млрд рублей. Субсидии предоставляют бюджетам регионов на реализацию инвестпроектов.
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова рассказала, что из 27 запланированных инвестпроектов с 2017 по 2018 годы реализовали только девять. Всего создали 577 рабочих мест, но это не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда.
«Не выполняется и показатель по объему внебюджетных инвестиций: в 2017 году привлечено только 22% от планового объема, в 2018 году — 36%», — пояснила Орлова.
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По данным Счетной палаты, госпрограмму на Северном Кавказе реализовывают без актуализированной стратегии развития СКФО.
«Не сформирована система документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Стратегия развития СФКО была разработана еще в 2010 году и с тех пор не актуализировалась. В результате предусмотренные в стратегии приоритетные и перспективные проекты не связаны с инвестпроектами, на реализацию которых предоставляются субсидии из федерального бюджета», — добавила аудитор.
Выводы, которые сделала Счетная палата по итогам исследования, подтвердились во время выездной проверки в Северную Осетию. Там нет правил отбора инвестпроектов. Кроме того, порядок инвестирования в негосударственные коммерческие организации не изменяли с 2004 года. В республике полностью реализовали только два инвестпроекта из пяти. Создали всего 73 рабочих места или 25% от запланированного количества.
Итоги анализа Счетная палата передала Министерству РФ по делам Северного Кавказа. В ведомстве пообещали учесть все замечания и рекомендаци, сообщили 22 октября в пресс-службе Счетной палаты.
Юга.ру писали, что регионы России в 2018 году получили 1,035 трлн рублей дотаций. Больше всего дотаций получил Дагестан. Региону выделили 62,7 млрд рублей. Чечня получила 47 млрд рублей.
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