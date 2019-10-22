Счетная палата назвала неэффективной господдержку Северному Кавказу

Представители Счетной палаты провели исследование и пришли к выводу, что господдержка республикам Северного Кавказа не улучшила экономическую ситуацию

В 2017–2019 годах на программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа выделили 11,2 млрд рублей. Субсидии предоставляют бюджетам регионов на реализацию инвестпроектов.

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова рассказала, что из 27 запланированных инвестпроектов с 2017 по 2018 годы реализовали только девять. Всего создали 577 рабочих мест, но это не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда.

«Не выполняется и показатель по объему внебюджетных инвестиций: в 2017 году привлечено только 22% от планового объема, в 2018 году — 36%», — пояснила Орлова.