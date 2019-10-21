Древесину и мебель из Адыгеи планируют поставлять в ИКЕА
Предприятие Майкопского района в октябре начало переговоры о поставках древесины и мебели в гипермаркеты ИКЕА
ЗАО «Форест» получило возможность сотрудничать с международными компаниями после сертификации FSC.
«Сертификация открывает перспективы в развитии лесопромышленности в части глубокой переработки древесины. Соблюдая все правила FSC, лесозаготовитель получает выход на международные рынки и возможность экономического взаимодействия с крупными предприятиями, такими как IKEA», — пояснили в пресс-службе Майкопского района.
Руководитель ЗАО «Форест» Руслан Заиченко рассказал порталу Юга.ру, что предприятие ведет переговоры с ИКЕА о долговременном сотрудничестве. По его словам, завод готов поставлять материал из ценной породы дерева — бука, который в основном импортируется.
Предприятие планирует не только заниматься заготовкой леса и поставкой древесины, но и открыть собственное производство по выпуску готовой сертифицированной продукции. На заводе установили распиловочную линию и построили осушительные корпуса.
«На первом этапе есть договоренность о поставках на продажу в ИКЕА мебельного склеенного щита из бука. В последующем предприятие готово будет изготавливать на продажу тумбы, столы и другую мебель из ассортимента ИКЕА», — рассказал Заиченко.
Ожидается, что поставки в IKEA позволят наращивать производство и расширять рынок сбыта, а также в целом развивать лесопереработку в регионе.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.