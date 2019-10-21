Древесину и мебель из Адыгеи планируют поставлять в ИКЕА

Предприятие Майкопского района в октябре начало переговоры о поставках древесины и мебели в гипермаркеты ИКЕА

ЗАО «Форест» получило возможность сотрудничать с международными компаниями после сертификации FSC.

«Сертификация открывает перспективы в развитии лесопромышленности в части глубокой переработки древесины. Соблюдая все правила FSC, лесозаготовитель получает выход на международные рынки и возможность экономического взаимодействия с крупными предприятиями, такими как IKEA», — пояснили в пресс-службе Майкопского района.

Руководитель ЗАО «Форест» Руслан Заиченко рассказал порталу Юга.ру, что предприятие ведет переговоры с ИКЕА о долговременном сотрудничестве. По его словам, завод готов поставлять материал из ценной породы дерева — бука, который в основном импортируется.

Предприятие планирует не только заниматься заготовкой леса и поставкой древесины, но и открыть собственное производство по выпуску готовой сертифицированной продукции. На заводе установили распиловочную линию и построили осушительные корпуса.

«На первом этапе есть договоренность о поставках на продажу в ИКЕА мебельного склеенного щита из бука. В последующем предприятие готово будет изготавливать на продажу тумбы, столы и другую мебель из ассортимента ИКЕА», — рассказал Заиченко.

Ожидается, что поставки в IKEA позволят наращивать производство и расширять рынок сбыта, а также в целом развивать лесопереработку в регионе.