Адыгея занялась лесозаготовкой по международным стандартам для сохранения экологии

Сертификация предусматривает использование леса по международному стандарту. Ожидается, что она поможет региону выйти на международный рынок сырья в области заготовки и переработки древесины.

Директор АО «Форест» Руслан Заиченко рассказал порталу Юга.ру, что к осени завершили все необходимые процедуры, чтобы получить сертификат FSC. По его словам, международный стандарт устанавливает баланс между сохранением экологии и социальной функцией при ведении хозяйственной деятельности.

На выполнение всех норм FSC-сертификации потратили три года. В результате определили около 58 тыс. га арендуемой площади в Гузерипльском лесничестве. Теперь там лесозаготовка будет проходить с учетом сохранения экологии и памятников природы.

«Выделены 3 тыс. га под сохранение ценных лесов, а также из хозяйственной деятельности исключены территории шести памятников природы. Совместно со специалистами апробирована методика сохранения биоразнообразия при заготовке древесины. К деятельности предприятия привлечены только местные жители, которые обучены современным технологиям работы в лесу», — пояснил Заиченко.

Для выполнения социальных стандартов при поддержке администраций поселений Майкопского района провели мониторинг общественного мнения. С учетом пожеланий местных жителей, общественных и природоохранных организаций определили зоны покоя у родников. Выделили территории, где население отдыхает, а также занимается сбором грибов и ягод. С охотничьими хозяйствами рассмотрели зоны, где селятся птицы. Специалисты разрабатывают интерактивную карту с указанием всех выделенных территорий. Кроме того, прорабатывают вопросы сотрудничества с компанией ИКЕА для поставок продукции лесопереработки.

«Сертификация по схеме FSC имеет большое значение в развитии лесной отрасли Адыгеи. Она дает возможность наладить работу так, чтобы получить экономический эффект при минимальных нагрузках на местную экосистему. Рассматриваем возможность подготовки остальных арендаторов к добровольной лесной сертификации», — отметил руководитель управления лесами Адыгеи Рашид Бельмехов.

Площадь лесов в Адыгее занимает 40% территории региона. В основном они находятся в Майкопском районе. Каждый год заготовки составляют около 250 тыс. куб. метров леса с учетом санитарных рубок. Около 70 тыс. куб. метров древесины по итогам года должно заготовить ЗАО «Форест». Практически весь лесоматериал перерабатывают на местных предприятиях.