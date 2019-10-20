Новая неделя на Кубани начнется с туманов и тепла
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарскому крае 21 и 22 октября
На Кубани 21 и 22 октября осадков не ожидается, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, в понедельник местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-11 °С, местами 3-8 °С. Днем воздух прогреется до 17-22 °С, местами до 24 °С.
На Черноморском побережье 21 октября в горных районах возможен кратковременный дождь, утром туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с с порывами до 12-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут 10-15 °С, днем — 18-23 °С, рассказали в краснодарском гидрометцентре.
В краевой столице 21 и 22 октября осадков также не ожидается, днем температура составит 22-23 °С, ночью — 8-9 °С.
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