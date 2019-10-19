СМИ: Спецназовец погиб в драке с полицейским полка имени Кадырова в университете МВД в Нальчике

Кабардино-Балкария

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Во время драки в филиале Краснодарского университета МВД в Нальчике 18 октября один полицейский убил другого

По информации источника «Интерфакса», в результате конфликта произошла драка между бойцом отряда спецназначения «Гром» МВД Карелии и сотрудником ППС имени А. Кадырова МВД по Чечне.

Полицейские подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.

Телеграм-канал «Омбудсмен полиции» пишет, что изначально в драке участвовали несколько человек. Погибший, по данным канала, ударился головой об кафельный пол, из-за чего скончался на месте. Сообщается, что сейчас все участники и свидетели конфликта находятся в следственном отделе СКР по Кабардино-Балкарии.

Официальных комментариев по поводу произошедшего не поступало.

Драки Министерство внутренних дел РФ Нальчик Полиция Убийство

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